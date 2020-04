Θεσσαλονίκη

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Αίτημα για παράταση του μέτρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης

Η Νέα Παραλία παραμένει κλειστή για τους πολίτες από τις 31 Μαρτίου. Ανησυχία του Δημάρχου της πόλης ενόψει Πάσχα.

Αίτημα για παράταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, λόγω του κορονοϊού, απέστειλαν προς τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η Νέα Παραλία παραμένει κλειστή για τους πολίτες από τις 31 Μαρτίου, οπότε και τοποθετήθηκαν σιδερένια κιγκλιδώματα από το άγαλμα του Βότση έως το Μέγαρο Μουσικής. Οι όποιες μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο τις καθημερινές, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

«Ζητήσαμε ήδη με τον περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα την ανανέωση της απαγόρευσης κυκλοφορίας στη Νέα Παραλία και πλέον περιμένουμε την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για το διάστημα της παράτασης», είπε στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Πρόσθεσε, δε, πως οι πρώτες δύο εβδομάδες του «λουκέτου» στο παραλιακό μέτωπο της πόλης απέδειξαν την «πειθαρχία των Θεσσαλονικέων» στην προσπάθεια που γίνεται για περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ -όπως ανέφερε- το ίδιο παράδειγμα ακολούθησαν το επόμενο διάστημα και άλλοι δήμοι για χώρους όπου υπήρχε συγχρωτισμός.

«Σε κανέναν δεν είναι ευχάριστο να κλείνει τη Νέα Παραλία, αλλά αυτό είναι το "όπλο" μας απέναντι στον κορονοϊό. Ήταν μια οδυνηρή απόφαση, όμως χρειάζεται υπομονή και επιμονή και δόξα τω Θεώ πηγαίνουμε καλά και έχουμε μικρό αριθμό κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη», συμπλήρωσε ο δήμαρχος.

Αναφορικά με τις ημέρες του Πάσχα εξέφρασε τον προβληματισμό του για τον τρόπο που θα αντιδράσουν οι πολίτες στη διατήρηση των περιοριστικών μέτρων, λέγοντας πως «αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, γιατί έχει μπει και η άνοιξη», ωστόσο υπογράμμισε την ανάγκη να παραμείνουν οι δημότες στο σπίτι και να ακολουθούν τις συμβουλές των ειδικών έως ότου περάσει ο κίνδυνος.