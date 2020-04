Κέρκυρα

Στο εδώλιο ο ο Μητροπολίτης Κερκύρας για την λειτουργία με πιστούς (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Σεβασμιώτατος παρουσιάστηκε ενώπιον του Εισαγγελέα και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Κατάθεση στον Εισαγγελέα έδωσε το μεσημέρι ο Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων Νεκτάριος

με κατηγορία την παράβαση της ΠΝΠ περί απαγόρευσης συναθροίσεων για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού. Το αδίκημα είναι πλημμέλημα ποινικού χαρακτήρα και θα δικαστεί στις 25 Μαΐου.

Την δικογραφία για παραβίαση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) για την εφαρμογή των νόμων και των εντολών της Ιεράς Συνόδου, σχημάτισε αργά χθες το βράδυ ο εισαγγελέας Κέρκυρας Διονύσιος Λαμπρίδης, κατά του μητροπολίτη Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Νεκτάριου, της δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας Μερόπης Υδραίου, του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρη Μεταλληνού και όλων όσοι παρέστησαν στη θεία λειτουργία στον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, εκτός των ελάχιστων προβλεπόμενων δια του νόμου.

Η σχετική δικογραφία σχηματίστηκε από τον εισαγγελέα, Κέρκυρας, διότι κατά την τέλεση της θείας λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, χθες το πρωί, παραβρέθηκαν -πέραν των επιτρεπόμενων ιερέων, διακόνων και ψαλτών και νεωκόρων- η δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και ορισμένοι πιστοί, τρεις εκ των οποίων, δύο άνδρες και μία γυναίκα κοινώνησαν, παρά τις απαγορεύσεις.

Εν τω μεταξύ, άφαντος παραμένει ο ιερέας που προσέφερε Θεία Κοινωνία σε πιστούς από την πίσω πόρτα ναού στο Κουκάκι, αψηφώντας τις οδηγίες των ειδικών αλλά και τις αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Η αστυνομία συνεχίζει να τον αναζητεί, ωστόσο εκείνος κρύβεται προκειμένου να αποφύγει το αυτόφωρο που λήγει απόψε τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας φέρεται ο ιερέας στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικόλαου, να προσφέρει τη Θεία Μετάληψη σε πιστούς από την πίσω πόρτα του ναού, κάτι για το οποίο η Αριχειπισκοπή θα πραγματοποιήσει έρευνα για το κατά πόσο παραβιάστηκαν οι κανόνες που θέσπισε το κράτος για την αποφυγή μετάδοσης του κοροναϊού.

Ο ιερέας έγινε αντιληπτός από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι τον κάλεσαν να σταματήσει, ωστόσο εκείνος, υποστήριξε ότι είναι νόμιμο αυτό που κάνει. Ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς ακόμα και μέσα στο ναό προς αναζήτηση του ιερέα, ο οποίος ωστόσο παραμένει άφαντος.