Άγιο Όρος

Το Άγιο Όρος κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Βσρύ το πλήγμα στην Χερσόνησο του Άθω από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η χερσόνησος του 'Αθω με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο επικεφαλής του αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, Μπάμπης Στεργιάδης, η απόφαση ισχύει από σήμερα και για έξι μήνες.

Παράλληλα αναμένονται οι λοιπές διαδικασίες εγκρίσεων έργων, τεχνικών δελτίων και εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών σε συνεννόηση με το υπουργείο Υποδομών.

Το 'Αγιον Όρος επλήγη ιδιαίτερα από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις και την κακοκαιρία που προκάλεσαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και κατολισθήσεις.