Φθιώτιδα

Κορονοϊός: “Σαφάρι” ελέγχων σε οικισμούς Ρομά στην Θεσσαλία

Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Επεκτείνονται οι έλεγχοι για την ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού στο σύνολο των οικισμών Ρομά της Θεσσαλίας. Στη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, με τη συμμετοχή του υποδιοικητή της 5η ΥΠΕ Ηλία Τσιαούση, του συντονιστή των δειγματοληπτικών ελέγχων και της ιχνηλάτησης, καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χρήστου Χατζηχριστοδούλου, του διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Δημήτρη Κατσικονούρη και του Γενικού νοσοκομείου Απόστολου Κομνού, αποφασίστηκε ότι:

Στα μέσα της εβδομάδας θα ξεκινήσουν -από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, των Υπηρεσιών Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και των Κέντρων Υγείας- ιχνηλατήσεις επαφών και δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε συνολικά 11 οικισμούς Ρομά σε όλη τη Θεσσαλία και συγκεκριμένα: στη Λάρισα σε Νέα Σμύρνη, Τύρναβο, Φάρσαλα, στην Καρδίτσα σε Μαύρικα και Σοφάδες, σε τρεις οικισμούς στα Τρίκαλα και σε άλλους τόσους στον Βόλο.

«Με την πολύτιμη συνεργασία και καθοδήγηση της Πολιτικής Προστασίας και του υφυπουργού Ν. Χαρδαλιά, του επικεφαλής καθηγητή για την αντιμετώπιση της πανδημίας Σ. Τσιόδρα, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και των ειδικών επιστημόνων, προχωράμε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας» τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Αγοραστός.