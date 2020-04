Θεσσαλονίκη

Λήστεψαν και έδεσαν ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι της (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η γυναίκα για τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια των δραστών, οι οποίοι έφυγαν αφού της άρπαξαν όσα χρήματα είχε στο σπίτι.

Αδίστακτοι ληστές στη Θεσσαλονίκη, εισέβαλλαν σε μονοκατοικία ηλικιωμένης, την έδεσαν, την φίμωσαν και άρπαξαν τις οικονομίες της. Η 75χρονη, κατάφερε να ειδοποιήσει γείτονά της που κάλεσε την αστυνομία.

Ήταν ξημερώματα όταν οι τρεις μαυροντυμένοι κουκουλοφόροι, εισέβαλλαν στη μονοκατοικία της ηλικιωμένης, στη Μηχανιώνα. Την απείλησαν, την χτύπησαν και άρπαξαν τις οικονομίες της.

Με δάκρυα στα μάτια η 75χρονη, περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια των αδίστακτων ληστών, λέγοντας ότι φώναζαν και την χτυπούσαν αλύπητα οι δράστες. Έκαναν το σπίτι άνω-κάτω. Άνοιξαν συρτάρια και ντουλάπες, ψάχνοντας για χρήματα και κοσμήματα.

Φεύγοντας την έδεσα και την φίμωσαν για να μην ειδοποιήσει την αστυνομία.

Περίπου 1.800 ευρώ άρπαξαν οι ληστές και εξαφανίστηκαν μέσα στο σκοτάδι.