Παράξενα

Έκαναν τη γειτονιά τους… εκκλησία! (βίντεο)

Οι πιστοί αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ευρηματικοί και βρήκαν τρόπο να «ξεπεράσουν» τους περιορισμούς στις Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας.

Οι Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς την παρουσία πιστών, μετά τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου και της κυβέρνησης, λόγω του κορονοϊού.

Στο Σιδηρόκαστρο όμως, οι πιστοί αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ευρηματικοί και καθώς δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις λειτουργίες αποφάσισαν να μετατρέψουν… σε εκκλησία τη γειτονιά τους.

Έβαλαν όλες τις τηλεοράσεις στη διαπασών, σε σταθμό που μεταδίδει τις λειτουργίες άνοιξαν τα παράθυρα και μετέτρεψαν τη γειτονιά σε αυτοσχέδιο ναό.