Μεσσηνία

Ετοίμαζαν σαϊτοπόλεμο παρά τα μέτρα για τον κορονοϊό

Συλλήψεις, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, έκαναν οι αστυνομικοί, οι οποίοι κατέσχεσαν σαϊτες και δεκάδες κιλά μπαρουτιού.

Τρία άτομα, μέλη μπουλουκιών που συμμετείχαν στο σαϊτοπόλεμο της Καλαμάτας, συνελήφθησαν το βράδυ της Μ. Τρίτης για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας κατάσχεσαν 85 σαΐτες, μπαρούτι και πετρέλαιο, από δύο αποθήκες στο Φραγκοπήγαδο και τη Φυτειά.

Οπως αναφέρει η Αστυνομία, πρόκειται για δύο ξεχωριστές περιπτώσεις και δικογραφίες. Η μια αφορά έναν 48χρονο και η άλλη δύο 27χρονους Καλαματιανούς. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας ερεύνησαν τις αποθήκες ύστερα από αξιοποίηση στοιχείων. Σε αυτή που χρησιμοποιούσε ο 48χρονος βρήκαν συνολικά και κατάσχεσαν: 69 σαΐτες, οι 16 χρησιμοποιημένες, οι 43 κενές περιεχομένου και 7 έτοιμες προς χρήση, 3 μεταλλικά δοχεία με μπαρούτι, συνολικού βάρους 30.500 γραμμαρίων και πλαστικό δοχείο με 11 λίτρα πετρέλαιο.

Στην αποθήκη των δύο 27χρονων, βρήκαν συνολικά και κατάσχεσαν: 16 σαΐτες έτοιμες προς χρήση, δύο δοχεία με μπαρούτι, συνολικού βάρους 12.200 γραμμαρίων και πλαστικό δοχείο με 2.900 γραμμάρια πετρέλαιο.

Οι συλληφθέντες, όπως αναφέρει ο ιστότπος eleftheriaonline.gr, οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα Καλαμάτας και αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι, ενώ ορίστηκε ρητή δικάσιμος. Τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.