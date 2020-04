Κορινθία

Νεκρός ανήλικος που έπεσε στον Ισθμό (εικόνες)

Τραγωδία στην Κόρινθο με τον 14χρονο που ανασύρθηκε νεκρός. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό.

Νεκρός εντοπίστηκε, αργά το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, ο 14χρονος που αναζητούνταν από άνδρες του Λιμενικού στην περιοχή του Ισθμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο νεαρός που βρισκόταν στο σημείο για να κάνει τη βόλτα του μαζί με την παρέα του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από ύψος 60 μέτρων εντός του Ισθμού.

Στο σημείο επιχείρησαν Λιμενικό, Αστυνομία και Πυροσβεστική οι οποίοι πριν από λίγα λεπτά ανέσυραν νεκρό τον άτυχο 14χρονο.