Θεσσαλονίκη

Νεαρός επιτέθηκε με κατσαβίδι στον πατριό του

Αιματηρή εξέλιξη είχε ο οικογενειακός καβγάς. Στο νοσοκομείο με τραύματα στον λαιμό διακομίστηκε το θύμα της επίθεσης.

Οικογενειακό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην Ασπροβάλτα, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου 18χρονος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με κατσαβίδι τον 62χρονο πατριό του. Το περιστατικό συνέβη, το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, στην περιοχή Σερραϊκή Ακτή της Ασπροβάλτας, ενώ ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση και ακολούθησε η σύλληψη του νεαρού, φερόμενου ως δράστη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, προηγήθηκε καβγάς με τον 62χρονο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Όπως προκύπτει από τη αστυνομική έρευνα, παρόμοιες διενέξεις φαίνεται να είχαν προηγηθεί και κατά το παρελθόν στο σπίτι όπου διαμένει με την μητέρα του και τον πατριό του.

Ο τελευταίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, με τραύματα στον λαιμό. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, η υγεία του δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο, ενώ παραμένει για νοσηλεία στο νοσοκομείο και αναμένεται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.

Την ίδια ώρα, ο 18χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης και εις βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία. Παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.