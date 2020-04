Ηλεία

Ξεψύχησε οδηγός μηχανής που τράκαρε με αυτοκίνητο στο Καπελέτο

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου τρεις ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.

Σε νοσοκομείο της Πάτρας κατέληξε ο 80χρονος δικυκλιστής που το μεσημέρι της Μ. Πέμπτης είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά σε τροχαίο στην Ε.Ο. Πατρών - Πύργου στην διασταύρωση Καπελέτου.

Ο ηλικιωμένος, κάτοικος της περιοχής, βρέθηκε αιμόφυρτος στην άσφαλτο, αφού το μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 65χρονος.

Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε αρχικά στο Κ.Υ. Βάρδας και έπειτα σε νοσοκομείο της Πάτρας, όπου δεν άντεξε.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα, Μ. Παρασκευή, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Καπελέτο.

