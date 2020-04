Θεσσαλονίκη

Εξαρθρώθηκε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθησαν δυο άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία...

Συμμορία η οποία εισήγαγε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, προκειμένου να τις διακινήσει στη χώρα και κυρίως στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Συνελήφθησαν δυο άτομα, ένας 52χρονος και μια 40χρονη, αλλοδαποί και οι δύο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής συμμορίας και της παράβασης του Νόμου Περί Ναρκωτικών και κατασχέθηκαν περισσότερα από 12 κιλά ακατέργαστης κάνναβης που βρέθηκαν στο αυτοκίνητό τους. Επίσης, τους επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση.

Όπως ανακοινώθηκε από τις αστυνομικές αρχές χτες το απόγευμα εντοπίστηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Εδέσσης Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό την 40χρονη και συνοδηγό τον 52χρονο, στο εσωτερικό του οποίου, έπειτα από νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε ένας ταξιδιωτικός σάκος που περιείχε πέντε δέματα με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 12,37 κιλών.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν για τις μεταξύ τους συνεννοήσεις, χρηματικό ποσό προερχόμενο από αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών, καθώς επίσης και το προαναφερόμενο αυτοκίνητο, ως μέσο απόκρυψης και μεταφοράς της κατασχεθείσας ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης.