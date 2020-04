Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Γεμάτη με κόσμο η Νέα Παραλία (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στους δρόμους και συγκεκριμένα στον πεζόδρομο της Νέας Παραλίας, βγήκαν το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης.

«Βούλιαξε» από κόσμο η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, με τον καλό καιρό να βγάζει δεκάδες κόσμου στο σημείο, μέχρις ότου αυτό κλείσει.

Κόσμος κάθε ηλικίας περπάτησε, έκανε ποδήλατο ή έβγαλε το κατοικίδιό του, με τη δικαιολογία του Β6, στο ίδιο σημείο. Την Νέα Παραλία.

Η Νέα Παραλία από τις 31 Μαρτίου κλείνει κάθε μεσημέρι στις 14:00 και παραμένει κλειστή μέχρι τις 8 το πρωί.

Το βίντεο που δημοσιεύει το grtimes.gr τραβήχτηκε λίγο πριν από τις 14:00, το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής.