Καρδίτσα

Μετέτρεψαν γειτονιά σε... εκκλησία ψάλλοντας το “Ω Γλυκύ μου Έαρ” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πιστοί από το μπαλκόνια και τις αυλές των σπιτιών, κρατώντας αναμμένα κεριά, έψαλλαν τα Εγκώμια του Επιταφίου με κορυφαίο το «Ω Γλυκύ μου Έαρ».

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στην οδό Κολοκοτρώνη στην Καρδίτσα, καθώς πλήθος πιστών συμμετείχε πνευματικά στην λιτανεία του Επιταφίου, στέλνοντας ένα ξεχωριστό μήνυμα αλληλεγγύης, ενότητας και συσπείρωσης.

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Χορωδιών και Διευθυντών Χορωδίας Νίκου Ευθυμιάδη, ο οποίος απηύθυνε κάλεσμα μέσω του «Νέου Αγώνα» οι πιστοί από το μπαλκόνια και τις αυλές των σπιτιών, κρατώντας αναμμένα κεριά, έψαλλαν τα Εγκώμια του Επιταφίου με κορυφαίο το «Ω Γλυκύ μου Έαρ».

Δείτε το συγκινητικό βίντεο: