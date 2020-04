Χίος

Προσαγωγή γυναίκας που επιχείρησε να μπει σε εκκλησία (βίντεο)

Μία γυναίκα αψήφησε τις απαγορεύσεις εισόδου και επιχείρησε να εισέλθει στην εκκλησία για να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία.

Επεισοδιακή ήταν η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στη Χίο.

Παρά τις συστάσεις των αστυνομικών, η γυναίκα επιχείρησε να περάσει στον προαύλειο χώρο του ναού με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να την ωθούν έξω από αυτόν. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι χτύπησε με το χέρι τον επικεφαλής Αστυνόμο που βρίσκονταν στο σημείο.

Το επεισόδιο προκάλεσε και την αντίδραση του ιερέα που βγαίνοντας έξω από την εκκλησία κατηγόρησε τους αστυνομικούς για βία φωνάζοντάς τους «ντροπή».

Έξω από τον ναό βρέθηκαν και άλλοι πιστοί που σε απόσταση ο ένας από τον άλλον ανέμεναν τον ιερέα να τους πετάξει τις δάφνες, σεβόμενοι τα περιοριστικά μέτρα.

Πηγή: politischios.gr