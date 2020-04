Χίος

Ρουκετοπόλεμος: τι θα γίνει με το γνωστό έθιμο στο Βροντάδο

Κάθε χρόνο τέτοια ημέρα η Χίος ετοιμαζόταν για το έθιμο του ρουκετοπόλεμου. Τι αναμένεται όμως φέτος;

Δεν θα πραγματοποιηθεί, όπως ήταν αναμενόμενο εξάλλου, το έθιμο του ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο της Χίου.

Οι «ρουκετατζήδες» από τις ενορίες της Παναγιάς Ερειθιανής και του Αγίου Μάρκου που έκαναν τα μεσάνυχτα, του Μεγάλου Σαββάτου «τη νύχτα μέρα» με τις χιλιάδες ρουκέτες που εκτόξευαν, οι μεν στο καμπαναριό και τον τρούλο της εκκλησίας των δε, αποφάσισαν να δεν πρόκειται να ρίξουν ρουκέτες, συμβάλλοντας στα μέτρα καταπολέμησης της πανδημίας.

Στο μεταξύ, σήμερα Μεγάλο Σαββάτο, έξω από το Ναό της Ευαγγελίστριας Χίου έγινε η προσαγωγή γυναίκας η οποία αποπειράθηκε να μπει στο ναό της ώρα που πραγματοποιείτο η λειτουργία της πρώτης Ανάστασης και οι πόρτες ήταν ανοιχτές.

Η γυναίκα ήθελε να μπει μέσα στο Ναό αλλά εμποδίστηκε από αστυνομικούς, που βρίσκονταν εκεί εξηγώντας και σε άλλους πολίτες που είχαν προσέλθει, δεδομένων των ανοικτών θυρών του ναού και των μεγαφώνων που είχαν τοποθετηθεί έξω από αυτόν, ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος.