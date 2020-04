Χίος

Χίος: συνελήφθη ο “ιπτάμενος ιερέας” μετά την “εκκωφαντική” Πρώτη Ανάσταση (βίντεο)

Ο ιερέας σκόρπισε δαφνόφυλλα με τον δικό του μοναδικό τρόπο λίγο πριν τη σύλληψή του...

O παππάς που έχει γίνει πλέον γνωστός ως "ιπτάμενος ιερέας" έστειλε, όπως κάθε χρόνο, το μήνυμα της Ανάσταση του Κυρίου, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελιστρίας Χίου.

Κρότοι στα στασίδια και σήμαντρα χτύπησαν για το «Ανάστα ο Θεός, κρίνον τήν γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι» που έψαλε ο ιερέας π. Χριστοφόρος Γουρλής και αμέσως μετά η εκκλησία σείστηκε από τους χτύπους των Σημάντρων που σήμαναν τη νίκη του Θεανθρώπου επί του Θανάτου.

Ο ιερέας σκόρπισε δαφνόφυλλα σύμβολα της νίκης του Χριστού. Την ίδια ώρα οι πολυέλαιοι της εκκλησίας κουνήθηκαν σαν από σεισμό και όσοι βρέθηκαν εκεί χτύπησαν τις πάγκες, τα στασίδια, συμμετέχοντας με αυτό τον ιδιαίτερα ηχηρό τρόπο στη χαρμόσυνη είδηση της Ανάστασης του Κυρίου. Το έθιμο σημειολογικά συνδέεται με την Ανάσταση του Χριστού που σπάει τα δεσμά του θανάτου.

Ωστόσο, μετά τη Θεία Λειτουργία, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του Ιερέα της Παναγίας Ευαγγελίστριας Χίου π. Χριστόφορου Γουρλή. Οι Αστυνομικοί συνέλαβαν τον Ιερέα επειδή λειτουργούσε με ανοιχτές τις πόρτες του Ιερού Ναού, κάτι που αντίκειται στις απαγορευτικές διατάξεις, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται να παρουσιαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου, όπου εκεί θα αποφασιστεί αν θα του απαγγελθούν κατηγορίες.