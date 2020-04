Χανιά

Βουτιά θανάτου σε γηροκομείο

Στο κενό βρέθηκε μία γυναίκα, αμέσως μετά το πρωινό της.

Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, όπου μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η ηλικιωμένη ζούσε από τον περασμένο Ιούλιο στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων.

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, λίγο μετά τις 8 και αφού είχε πάρει το πρωινό της, έπεσε από το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου, ενώ επέστρεφε στο δωμάτιό της.

Η 92χρονη άφησε την τελευταία της πνοή, λόγω της πτώσης.

Τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν διευκρινιστεί.