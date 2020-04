Χίος

Θάνατος γυναίκας στη ΒΙΑΛ

Μία γυναίκα που ζούσε στον προσφυγικό καταυλισμό έχασε τη ζωή της.

Νεκρή μεταφέρθηκε σήμερα Μεγάλο Σαββάτο αργά το μεσημέρι, από τον καταυλισμό της ΒΙΑΛ στη Χίο στο νοσοκομείο του νησιού 47χρονη αιτούσα άσυλο από το Ιράκ η οποία διέμενε στον καταυλισμό.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά η 47χρονη είχε μεταφερθεί την περασμένη Πέμοτη ξανά στο νοσοκομείο με εμπύρετο νόσημα και της δόθηκε φαρμακευτική αγωγή και οδηγίες αντιμετώπισης του προβλήματός της. Μάλιστα της έγινε εξέταση ανίχνευσης του κορονοϊού ως ύποπτο κρούσμα της νόσου covid 19, το αποτέλεσμα της οποίας όμως ήταν αρνητικό.

Της γνωστοποίησης της είδησης του θανάτου της 47χρονης προκλήθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια μεταξύ αιτούντων άσυλο και προσφύγων που διαμένουν στον καταυλισμό και αρχών τα οποία και έληξαν γρήγορα.