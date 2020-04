Χίος

“Τσουχτερό” πρόστιμο και δικαστήριο για τον “ιπτάμενο” ιερέα

Ενώπιον της Δικαιοσύνης θα βρεθεί ο παπάς από τη Χίο, που συνελήφθη μετά την πρωινή θεία λειτουργία, που έκανε με ανοιχτές τις πόρτες του ναού.

Σε τακτική δικάσιμο στις 3 του ερχόμενου Δεκεμβρίου παραπέμφθηκε να δικαστεί μετά την απολογία του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου, ο ιερέας του Ναού της Ευαγγελίστριας της πόλης της Χίου. Ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί μετά την πρωινή θεία λειτουργία στο Ναό την οποία πραγματοποίησε με ανοιχτές πόρτες. Παραβιάζοντας δηλαδή σύμφωνα με το κατηγορητήριο την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί απαγόρευσης συναθροίσεων για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού. Επίσης στον ιερέα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Σε τακτική δικάσιμο στις 5 του ερχόμενου Νοεμβρίου παραπέμφθηκε να δικαστεί και μια γυναίκα που συνελήφθη στην ίδια Εκκλησία κατηγορούμενη για επίθεση και εξύβριση αστυνομικών οργάνων.

Όπως είναι γνωστό σήμερα Μεγάλο Σαββάτο, έξω από το Ναό της Ευαγγελίστριας Χίου προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη γυναίκα η οποία αποπειράθηκε να μπει στο Ναό της ώρα που πραγματοποιείτο η λειτουργία της πρώτης Ανάστασης και οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Η γυναίκα ήθελε να μπει μέσα στο Ναό αλλά εμποδίστηκε από αστυνομικούς, που βρισκόταν εκεί εξηγώντας και σε άλλους πολίτες που είχαν προσέλθει δεδομένων των ανοικτών θυρών του ναού και των μεγαφώνων που είχαν τοποθετηθεί έξω από αυτόν, ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος. Στο επεισόδιο επενέβη ο ιερέας του Ναού που βγήκε έξω από αυτόν, κατηγορώντας κυβέρνηση και Ιεραρχία για το κλείσιμο των εκκλησιών και το επεισόδιο. Ακολούθησε η προσαγωγή και του ιερέα του Ναού η οποία και στη συνέχεια μετετράπη σε σύλληψη με την κατηγορία της παράβασης των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ο Μητροπολίτης Χίου κ.. Μάρκος ανακοίνωσε την αντικατάσταση του ιερέα για σήμερα βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου από τον Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Χίου.