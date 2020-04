Χίος

Εκτεταμένα επεισόδια στον καταυλισμό της ΒΙΑΛ στη Χίο

Καμένα αυτοκίνητα, καμένες σκηνές μεταναστών και καταστροφές στις φρουρές των σστυνομικών είναι ο απολογισμός των εκτεταμένων επεισοδίων...

Εκτεταμένα επεισόδια εκτυλίχθηκαν τη νύχτα στον καταυλισμό της ΒΙΑΛ στη Χίο. Αναφέρθηκαν επίθεση με πέτρες εναντίον Αστυνομικών και φωτιές με πρώτο απολογισμό κατεστραμμένα αυτοκίνητα, καμένες σκηνές και οικίσκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα επεισόδια ξέσπασαν νωρίς χθες το απόγευμα, όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου 47χρονης Ιρακινής από εμπύρετο νόσημα. Τα επεισόδια αυτά γρήγορα πήραν τέλος.

Το βράδυ όμως φήμες ότι η 47χρονη υπέκυψε στη νόσο COVID-19, που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, προκάλεσαν ανησυχία και φόβο και αποτέλεσαν την αφορμή για νέα επεισόδια, που μετά τα μεσάνυχτα κλιμακώθηκαν. Η τάξη στον καταυλισμό επιβλήθηκε νωρίς το πρωί σήμερα Κυριακή του Πάσχα.

Η 47χρονη μεταφέρθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη στο νοσοκομείο με εμπύρετο νόσημα. Της δόθηκε φαρμακευτική αγωγή και οδηγίες αντιμετώπισης του προβλήματος. Της έγινε τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού καθώς θεωρήθηκε ύποπτο κρούσμα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, το αποτέλεσμα της εξέτασης αυτής πάντως ήταν αρνητικό.