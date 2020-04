Χίος

Συλλήψεις και προσαγωγές για τα επεισόδια στον καταυλισμό της ΒΙΑΛ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων κάηκαν αυτοκίνητα, μια καντίνα, οικίσκοι και σκηνές στον καταυλισμό περιμετρικά του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Σε τρεις συλλήψεις αιτούντων άσυλο, που θεωρούνται ως υπαίτιοι των επεισοδίων που διαδραματίσθηκαν χθες βράδυ στον καταυλισμό της ΒΙΑΛ, προχώρησε η Αστυνομία στη Χίο.

Επίσης, έχει γίνει μεγάλος αριθμός προσαγωγών, με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να επιμένει στην ανάγκη ταυτοποίησης όλων όσοι ενέχονται στα επεισόδια, κατά τα οποία κάηκαν δυο αυτοκίνητα, μια καντίνα, οικίσκοι και σκηνές στον καταυλισμό περιμετρικά του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

«Δύσκολη νύκτα χθες στην ανοικτή δομή της ΒΙΑΛ, συγχαρητήρια στην ΕΛΑΣ και το προσωπικό για την επιβολή της τάξης. Θα αποδοθούν ευθύνες για τα επεισόδια», αναφέρει σε σχόλιο του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

Όπως είναι γνωστό, τα επεισόδια τα οποία η Αστυνομία αντιμετώπισε με εκτεταμένη χρήση χημικών, προκάλεσαν οι φήμες για την αιτία του θανάτου 47χρονης Ιρακινής που έμενε στον καταυλισμό. Οι φήμες απέδιδαν τον θάνατο στη νόσο του κορονοϊού covid 19.

Ας σημειωθεί ότι η 47χρονη είχε μεταφερθεί τη Μεγάλη Πέμπτη στο νοσοκομείο με εμπύρετο νόσημα και της δόθηκε φαρμακευτική αγωγή και οδηγίες αντιμετώπισης του προβλήματος της. Μάλιστα, της έγινε εξέταση ανίχνευσης του κορονοϊού ως ύποπτο κρούσμα της νόσου covid 19, το αποτέλεσμα της οποίας όμως ήταν αρνητικό.