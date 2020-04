Έβρος

Yπερ-σκάφος επιτήρησης για το Δέλτα Έβρου παρέλαβε ο Στρατός

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η κατασκευή του το καθιστούν ιδανικό, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ποταμού.

Η εταιρεία ΟΝΕΧ – Ναυπηγεία Νεώριου Σύρου είχε εδώ και μήνες παραχωρήσει για δοκιμή στην Αστυνομία, στο Δέλτα του Έβρου, ένα ειδικά διαμορφωμένο σκάφος, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ελληνικά χέρια στα αναγεννημένα ναυπηγεία Σύρου, με ελληνικής διαμόρφωσης ηλεκτρονικά μέσα.

Πρόκειται για αλουμινένιο σκάφος με βύθισμα μόλις 40 εκατοστών, που το καθιστά ιδανικό για επιχειρήσεις στο Δέλτα του Έβρου, που ο πυθμένας παρουσιάζει μεγάλες βαθομετρικές αυξομειώσεις. Φέρει πλήρωμα 4 ατόμων και κινείται με εξωλέμβια μηχανή 150 ίππων, όπως αναφέρει το sportime.gr.

Παράλληλα, φέρει πληθώρα ηλεκτρονικών μέσων, όπως συσκευή δέσμης υπερύθρων για νυχτερινή πλοήγηση, κάμερα Full HD, κάμερα υπέρυθρου μικρού κύματος (SWIR), θερμική κάμερα IR ψυχόμενη, και σύστημα επιτήρησης με laser (Laser Range Finder) εμβέλειας 10 χιλιομέτρων.

Την Τετάρτη, το σκάφος πέρασε και επίσημα στα χέρια του Στρατού, με την παράδοση να πραγματοποιείται στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών (ΤΣΦ).

Πηγή: evros24