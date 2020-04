Χαλκιδική

Αντί για τον Ιούδα, έκαψαν τον… κορονοϊό (βίντεο)

Στο πνεύμα των ημερών, το ομοίωμα του Ιούδα είχε… μετονομαστεί σε COVID-19.

Η Ανάσταση φέτος ήταν διαφορετική. Χωρίς κόσμο μέσα στις εκκλησίες ή στα προαύλια τους, αλλά με ανθρώπους να ακούνε την εορταστική λειτουργία από τις τηλεοράσεις τους εν μέσω κορωνοϊού. Όμως, τα πυροτεχνήματα και τα βεγγαλικά δεν έλειψαν σε κανένα χωριό της Χαλκιδικής και οι νέοι μόλις άκουσαν τις χαρμόσυνες καμπάνες της Αναστάσεως έκαναν τη νύχτα μέρα, όπως μεταδίδει το halkidikinews.gr

Στον Πολύγυρο, την Ανάσταση τέλεσε ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας Νικόδημος εντός του Ναού με λίγους ιερείς, ενώ οι καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα.

Στη Σάρτη, η νύχτα έγινε μέρα από τα πυροτεχνήματα όταν ο ιερέας είπε το “Χριστός Ανέστη” και σήμαναν οι καμπάνες του Ναού.

Ο Οβριός κάηκε το βράδυ της Ανάστασης στο Ν. Μαρμαρά, παρά την καραντίνα. Δίπλα από τον Ιερό Ναό οι νέοι τήρησαν το έθιμο του χωριού και έβαλαν φωτιά στο ομοίωμα του Ιούδα, ο οποίος όμως φέτος είχε μετονομαστεί σε ... COVID-19.

Οι καμπάνες του Αγίου Γεωργίου χτύπησαν χαρμόσυνα στις 12 τα μεσάνυχτα και οι κάτοικοι των Ν. Μουδανιών είπαν το “Χριστός Ανέστη” από τα μπαλκόνια τους.

Οι ευχές ακούστηκαν δυνατά, ο καθένας από το σπίτι του, από τη δική του καραντίνα, σαν φωνή ανάτασης και ελπίδας για την επόμενη μέρα.