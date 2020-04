Ηλεία

Έβαλε βενζίνη χωρίς να πληρώσει, χτύπησε τον υπάλληλο κι έφυγε (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Καρέ –καρέ κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας τον άνδρα που αφού έβαλε βενζίνη, χτύπησε τον υπάλληλο κι έφυγε.

Συνελήφθη ένας άνδρας που έβαλε βενζίνη χωρίς να πληρώσει κι έφυγε χτυπώντας τον υπάλληλο του πρατηρίου.

Ο 38χρονος πήγε στο πρατήριο βενζίνης στον Πύργο, έβαλε 20 ευρώ βενζίνη κι όταν ήρθε η στιγμή να πληρώσει, αρνήθηκε κι έφυγε.

Κατά τη διαφυγή του χτύπησε τον υπάλληλο του πρατηρίου με το αυτοκίνητο, στο πόδι.

Πηγή: patrisnews.gr