Ηράκλειο

Κατολίσθηση έκλεισε δρόμο στις Ποταμιές

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο σημειώνονται συνεχείς μικροκατολισθήσεις γι αυτό και αποφασίστηκε να κλείσει ο συγκεκριμένος δρόμος...

Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα στο οδικό δίκτυο του δήμου Χερσονήσου και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ποταμιών.

Το θέμα έκανε γνωστό ο δήμαρχος, Γιάννης Σέγκος ο οποίος μετά την ενημέρωση που είχε η δημοτική αρχή κλήθηκε η αστυνομία κι έκλεισε ο συγκεκριμένος δρόμος.

"Μετά την πρωινή κατολίσθηση, το πρανές ανάντι είναι εξαιρετικά ασταθές με συνεχείς μικροκατολισθήσεις. Μετά την επίσκεψη του Αντιδημάρχου κ Μπάτση καθώς και του προέδρου της Κοινότητας Γωνιών κ. Καλογερακη εκλήθη η Αστυνομία η οποία και προχώρησε στο κλείσιμο του δρόμου για λόγους ασφαλείας από την διασταύρωση των Ποταμιών μέχρι την διασταύρωση των Ασκών. Προφανώς όσοι έχουν προορισμό το Αβδού, τις Γωνίες και το Οροπέδιο Λασιθίου, θα πρέπει να πηγαίνουν μέσω Μοχού ή μέσω του δρόμου Μαλίων – Κρασίου μέχρι νεοτέρας" τονίζει ο κ. Σέγκος.

Πηγή: cretapost.gr