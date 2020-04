Θεσσαλονίκη

Προς χαλάρωση των μέτρων για την Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης

Η εισήγηση που φέρεται να έχει γίνει από Τζιτζικώστα – =Ζέρβα και η απόφαση του Νίκου Χαρδαλιά.

Σήμερα το βράδυ λήγει η παράταση απαγόρευσης κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι την προτομή του Ναυάρχου Βότση. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία Ζέρβα -Τζιτζικώστα διαμορφώθηκε εισήγηση προς την Πολιτική Προστασία για χαλάρωση των μέτρων.

Οι Αρχές έχουν εισηγηθεί στον Νίκο Χαρδαλιά την χαλάρωση του περιορισμού κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, πρότεινε μέχρι τις 27 Απριλίου η νέα παραλία να κλείνει για το κοινό από τις 14:00 έως τις 22:00 τις καθημερινές και από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 το Σαββατοκύριακο.

Η απόφαση του Νίκου Χαρδαλιά θα ανακοινωθεί σήμερα στις 18:00.