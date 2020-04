Λέσβος

Αναποδογύρισε αυτοκίνητο από σφοδρή σύγκρουση (εικόνες)

Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι του Πάσχα.

Άγιο είχε ο οδηγός ενός οχήματος που αναποδογύρισε μετά από σύγκρουση.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Πάσχα στην περιοχή Χρυσομαλλούσα, στη Λέσβο.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν όταν το ένα βγήκε από STOP, το οποίο δεν είναι ορατό, λόγω του ότι η πινακίδα είναι καλυμμένη με κλαδιά.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το ένα όχημα αναποδογύρισε, χωρίς όμως ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

