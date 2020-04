Πιερία

Διώξεις σε ομάδα που σχεδίαζε εισβολή σε ιερό ναό την Ανάσταση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα συγκεκριμένα άτομα είχαν κρύψει στον περιβάλλοντα χώρο αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ, κροτίδες και λοστό.

Επτά άτομα συνελήφθησαν και ταυτοποιήθηκαν άλλα τέσσερα, μεταξύ δεκαεννέα ατόμων, τα οποία φέρεται ότι σχεδίαζαν να εισέλθουν βίαια σε ιερό ναό της Πιερίας, το βράδυ της Ανάστασης, παραβιάζοντας τα μέτρα περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν στο προαύλιο ιερού ναού και είχαν κρύψει στον περιβάλλοντα χώρο έντεκα αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ, κροτίδες και λοστό.

Η αστυνομία παρενέβη στις 10.30 το βράδυ του Σαββάτου έξω από τον ιερό ναό, οι θύρες του οποίου ήταν κλειστές. Οι παραβρισκόμενοι αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στις υποδείξεις των αστυνομικών, τους επιτέθηκαν λεκτικά, τους εξύβρισαν και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Η αστυνομία συνέλαβε σε κοντινή απόσταση τους επτά και ταυτοποίησε άλλους τέσσερις.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και άλλα αδικήματα.