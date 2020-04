Ρεθύμνου

Ανάσταση με μπαλωθιές στα Ζωνιανά (βίντεο)

Καταιγισμός από πυροβολισμούς μόλις ο παπάς είπε το “Χριστός Ανέστη”.

Εμπόλεμη ζώνη θύμιζαν τα Ζωνιανά, στην Κρήτη, το βράδυ της Ανάστασης.

Με το που ακούστηκε το “Χριστός Ανέστη” από την ιερέα της ενορίας, κι ενώ η αναστάσιμη ακολουθία, τελέστηκε υπό τους περιοριστικούς όρους που αφορούν τις συναθροίσεις, ο καταιγισμός από πυροβολισμούς που ακολούθησε τα επόμενα δευτερόλεπτα ήταν πραγματικά απίστευτος.

Όπως υπογραμμίζει το eparxies.gr, η εικόνα αυτή δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για το αν στην περιοχή, μετά από τα περίφημα γεγονότα που την στιγμάτισαν πριν από χρόνια, έχει επί της ουσίας αλλάξει κάτι.

Δείτε τις χαρακτηριστικές εικόνες: