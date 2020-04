Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας στην παραλία Θεσσαλονίκης

Υπομονή για την έναρξη της διαδικασίας σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων συνέστησε σε όλους ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Παρατείνεται μέχρι τις 27 Απριλίου η απαγόρευση κυκλοφορίας στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Τροποποιείται ελαφρά το ωράριο για την ισχύ του μέτρου. Ειδικότερα, ο περιορισμός ισχύει από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 14:00 έως τις 22:00 και το Σαββατοκύριακο από τις 10:00 έως 22:00.

Τις τελευταίες ημέρες ένα είναι σίγουρο ότι κάναμε ένα σημαντικό βήμα στην κοινή μας προσπάθεια, είπε κατά την ενημέρωση στο Υπουργείο Υγείας ο κ. Χαρδαλιάς.

«Αυτό το Πάσχα ήταν διαφορετικό και θα το θυμόμαστε για χρόνια, αν όχι για πάντα», σημείωσε και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί κανείς παρά να αισθάνεται υπερήφανος που η Ελλάδα έχει γίνει παράδειγμα διεθνώς για τη διαχείριση της κρίσης. «Οι Έλληνες μπορούμε ενωμένοι να καταφέρουμε πολλά», τόνισε.

Όσον αφορά τους ελέγχους που διεξήγαγε η Αστυνομία για την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, ο κ. Χαρδαλιάς δεν έκρυψε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι οι παραβάτες ήταν λίγοι. «Αποδείχθηκε πως όταν υπάρχει ατομική και συλλογική ευθύνη, δεν χρειάζεται η Αστυνομία», είπε χαρακτηριστικά.

Επανέλαβε ότι τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν στο ακέραιο έως και τις 27 Απριλίου καθώς, όπως τόνισε, ο κίνδυνος δεν έχει παρέλθει.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη σταδιακή άρση των μέτρων στη χώρα μας, όπως και στην ΕΕ, αλλά όπως υπογράμμισε η όποια άρση θα ξεκινήσει βήμα-βήμα όταν κριθεί ότι δεν υπάρχουν οι λόγοι που τα επέβαλαν. Συνέστησε υπομονή «ώστε να κερδίσουμε αυτήν τη μάχη οριστικά».

Αναφορικά με την “αυτοψία” στο Κρανίδι, εξέφρασε ανησυχία για το κρούσμα στη δομή, εν αναμονή για τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν.

Σημείωσε, επίσης, πως τις προηγούμενες 4 ημέρες έφθασαν στη χώρα μας δέκα πτήσεις. Συνολικά 643 επιβάτες υποβλήθηκαν σε τεστ για τον κορονοϊό και μόνο τρεις βρέθηκαν θετικοί.

Τέλος, ανέφερε πως έληξε η καραντίνα για τους επιβαίνοντες στο πλοίο “Ελευθέριος Βενιζέλος” και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού τους.