Καβάλα

Καβάλα: Νέφος από γύρη σήκωσαν οι ισχυροί άνεμοι (εικόνα)

Το φαινόμενο κάνει δύσκολη τη ζωή των κατοίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με αλλεργίες.

Ένα πυκνό κίτρινο νέφος σκέπασε το μεσημέρι της Δευτέρας την περιοχή κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή σκόρπισαν τη γύρη από τα πεύκα, προκαλώντας το νέφος που προκαλεί μεγάλα προβλήματα σε όσους είναι αλλεργικοί.

Φτερνίσματα, φαγούρες, τσούξιμο στα μάτια και ενοχλητικός βήχας είναι ορισμένα από τα πιο ανώδυνα συμπτώματα που αισθάνονται όσοι έχουν αλλεργικά προβλήματα.

Οι κλιματολογικές συνθήκες αυτής της περιόδου είναι αυτές που προκαλούν την τόσο μεγάλη αύξηση της γύρης στην ατμόσφαιρα.

Φωτογραφία από CENTER TV