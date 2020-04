Θεσσαλονίκη

Ληστές μπούκαραν με αυτοκίνητο σε κοσμηματοπωλείο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες, χρησιμοποιώντας ως πολιορκητικό κριό ένα φορτηγό, ξήλωσαν τα ρολά του καταστήματος και άρπαξαν κοσμήματα μεγάλης αξίας...

Κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κοσμηματοπωλείο στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου.

Οι δράστες, χρησιμοποιώντας ως πολιορκητικό κριό ένα φορτηγό, ξήλωσαν τα ρολά του καταστήματος της επιχείρησης και άρπαξαν κοσμήματα μεγάλης αξίας αλλά και ρολόγια.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που ξύπνησαν από τον θόρυβο, οι δράστες ήταν τουλάχιστον πέντε και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με κουκούλες.

Έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών διεξάγει η ΕΛ.ΑΣ, η οποία αξιοποιεί και το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος.