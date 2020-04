Ηράκλειο

Μάθαινε την… 12χρονη κόρη του σκοποβολή και τραυμάτισε τον γείτονα!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η 12χρονη επιχείρησε να βρει τον στόχο ωστόσο ένα σκάγι εξοστρακίστηκε και βρήκε τον γείτονα!

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα του Πάσχα όταν ένας πατέρας αποφάσισε να κάνει μαθήματα σκοποβολής στην κόρη του με αποτέλεσμα να… τραυματιστεί ο γείτονας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν όταν ο 47χρονος πατέρας έδωσε στην 12χρονη κόρη του ένα αεροβόλο με σκοπό να μάθει σκοποβολή. Έβαλε μάλιστα έναν στόχο έξω από το σπίτι του, στην πλευρά όπου βρισκόταν ο γείτονας κι έκανε εργασίες στον κήπο του.

Η 12χρονη επιχείρησε να βρει τον στόχο ωστόσο ένα σκάγι εξοστρακίστηκε και βρήκε τον γείτονα τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Αμέσως ο 63χρονος γείτονας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ενώ κατήγγειλε και το περιστατικό στην αστυνομία.

Οι αρχές συνέλαβαν τον 47χρονο πατέρα, ο οποίος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη.