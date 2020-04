Κορινθία

Μήνυση για τον θάνατο του 14χρονου στον Ισθμό

Μήνυση στην εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου κατέθεσε απόστρατος πλωτάρχης του Πολεμικού Ναυτικού με αφορμή τον τραγικό θάνατο του παιδιού.

Μήνυση κατέθεσε στην εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου, ο απόστρατος πλωτάρχης του Πολεμικού Ναυτικού Παναγιώτης Σταμάτης και ζητεί την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου για το θάνατο του 14χρονου Ευάγγελου Τσάκωνα ο οποίος την Μεγάλη Πέμπτη παίζοντας έπεσε στο κενό της Διώρυγας Κορίνθου από 60 περίπου μέτρα ύψος.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, το 14χρονο παιδί μαζί με φίλους του έπαιζαν μπάλα στην περιοχή Γαλότα της Ισθμίας και κάποια στιγμή έτρεξε να πιάσει την μπάλα με αποτέλεσμα να γλιστρήσει, να χτυπήσει το κεφάλι του στο χώμα, αυτό να υποχωρήσει και έτσι το παιδί να βρεθεί στο κενό από ύψος 60 μέτρων περίπου -και να βρει τραγικό θάνατο.

Ο κ. Σταμάτης στην μηνυτήρια αναφορά του αναφέρει ότι στις όχθες της Διώρυγας (στα πρανή) και ειδικά σε κατοικημένες περιοχές δεν υπάρχουν μέτρα ασφάλειας, δεν υπάρχουν προστατευτικές μπάρε ούτε υπάρχουν ενδεικτικές προειδοποιητικές και απαγορευτικές πινακίδες σήμανσης και προσέλευσης σε επικίνδυνη περιοχή.

Τέλος, με τη μηνυτήρια αναφορά του ο απόστρατος του Πολεμικού Ναυτικού ζητεί από την Εισαγγελία να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι, συμμέτοχοι και οι εμπλεκόμενοι του συμβάντος, οι οποίοι κατά τους ισχυρισμούς του, έδρασαν από κοινού και με δόλο (κατ' άρθρα 45-49 του Ποινικού Κώδικα) και να τους αποδοθούν οι ευθύνες, όπως αυτή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια (άρθρο 302 παράγραφος 1 Ποινικού Κώδικα).