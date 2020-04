Χαλκιδική

Άγιο Όρος: Παρατείνεται η αναστολή επισκέψεων λόγω κορονοϊού

Ποιοι εξαιρούνται σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης του Αγίου Όρους.

Μέχρι τις 30 Απριλίου παρατείνεται η αναστολή εισόδου επισκεπτών-προσκυνητών στη χερσόνησο του Άθω.



Σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης του Αγίου Όρους, εξαιρούνται οι, ενταύθα, εργαζόμενοι και οι απαραίτητοι επαγγελματίες.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι «οι Αρχές και Υπηρεσίες στο Άγιο Όρος παρακαλούνται και καλούνται για τη συμμόρφωσή τους στις οδηγίες των ανωτέρω Ιερών Σωμάτων και της Διοίκησης του Αγίου Όρους, καθώς και κάθε κυβερνητικής εντολής ή οδηγίας».