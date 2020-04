Ξάνθη

Κορονοϊός: σε καραντίνα δύο χωριά στην Ξάνθη

Τα περιοριστικά μέτρα ανακοίνωσε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του ΕΟΔΥ, Σωτήρης Τσιόδρας...

Την επιβολή καραντίνας σε δύο χωριά στην Ξάνθη ανακοίνωσε ο Σωτήρης Τσιόδρας κατά την ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στην χώρας μας.

Πρόκειται για τα χωριά Ζουμπούλη και Αρναούτη, τα οποία μπαίνουν σε καραντίνα 14 ημερών όπως είπε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του ΕΟΔΥ. Ο κ. Τσίόδρας εξήγησε ότι και στα δύο χωρια παρατηρήθηκε "βαρύ επιδημιολογικό φορτίο"

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος από τα δύο χωριά

Την τροφοδοσία των συνολικά 250 κατοίκων αναλαμβάνουν οι δημοτικές Αρχές.