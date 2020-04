Λασιθίου

Σεισμός στην Κρήτη

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης του Πάσχα στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης του Πάσχα στα ανοικτά της Κρήτης.

Το επίκεντρο της δόνησης ήταν 43 χιλιόμετρα από τον Άγιο Νικόλαο και το εστιακό βάθους, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, 19, 4 χιλιόμετρα.

Αν και η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.