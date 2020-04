Ηλεία

Παρανάλωμα του πυρός κατάστημα σε ισόγειο πολυκατοικίας (εικόνες)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε γειτονιά. Χαρτιά, απορρυπαντικά και είδη σπιτιού φούντωσαν τις φλόγες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε πολυκατάστημα οικιακών ειδών στην πόλη της Βάρδας στην Ηλεία, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο τριώροφου κτιρίου.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με επτά οχήματα και 16 άνδρες, που προσπαθούν να περιορίσουν την φωτιά, ώστε να μην επεκταθεί σε γειτονικά κτίρια.

Οι φλόγες ωστόσο, προκάλεσαν ήδη ζημιές στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Παράλληλα, οι πυροσβέστες πραγματοποιούν έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένο άτομο μέσα στο φλεγόμενο κτίριο, ενώ έχουν αποκλειστεί όλοι οι γύρω δρόμοι.

Φωτογραφίες, βίντεο: patrisnews.gr