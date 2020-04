Φθιώτιδα

Έδεσε από τα πόδια το σκυλί και το άφησε να πεθάνει

Έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη από την Αστυνομία.

Τα χειρότερα ένστικτά του, έδειξε άγνωστος που σκότωσε με αργό και βασανιστικό τρόπο αδέσποτο σκύλο στις Λιβανάτες Φθιώτιδας.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το LamiaReport, ο δράστης έδεσε τα πίσω πόδια του άτυχου σκύλου και τον άφησε με αυτόν τον βασανιστικό τρόπο να πεθάνει.

Απολύτως δικαιολογημένη η αντίδραση του Φιλοζωικού Συλλόγου Φθιώτιδας που τον χαρακτηρίζει «ανώμαλο και σαδιστή».

Ενδεικτικά αναφέρει ο Φιλοζωικός: «Στις Λιβανάτες Φθιώτιδας έγινε. Ο ανώμαλος σαδιστής έδεσε με σχοινί το άτυχο ζώο που όλοι έβλεπαν μέχρι πριν λίγες μέρες και το άφησε εκεί να πεθάνει.

Αν κάποιος ξέρει κάτι για την υπόθεση ας επικοινωνήσει μαζί μας».

Υπενθυμίζεται ότι η θανάτωση σκύλου επιφέρει εκτός από διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και ποινικές κυρώσεις ειδικά σε μια τέτοια περίπτωση ακόμη και ποινή φυλάκισης τριών ετών. Εννοείται ότι η επέμβαση της Αστυνομίας πρέπει να είναι αυτεπάγγελτη από τη στιγμή ενημέρωσης της ή την δημοσιοποίηση του γεγονότος.