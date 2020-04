Αχαΐα

Τραγωδία με νεκρούς ηλικιωμένους από φωτιά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η μονοκατοικία στην οποία διέμεναν δύο αδέλφια τυλίχθηκε, από άγνωστη αιτία, στις φλόγες...

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στο χωριό Βάλτα Καλαβρύτων!

Μια μονοκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες, από άγνωστη ακόμα αιτία, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο δύο αδέλφια, 82 και 84 ετών, ενώ προηγουμένως είχε καταρρεύσει η στέγη της μονοκατοικίας.

Οι δυο τους εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φλεγόμενο σπίτι. Στο συμβάν επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Έρευνες για τα αίτια της φωτιάς διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.