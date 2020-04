Ευρυτανία

Έπεσε με το αυτοκίνητο στον γκρεμό

Τραγικό τέλος για τον οδηγό που έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων.

Από γκρεμό 15 περίπου μέτρων ανασύρθηκε νεκρός 80χρονος οδηγός στα Άγραφα της Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, τα μεσάνυχτα ο 80χρόνος οδηγός αυτοκινήτου που κινούνταν στο δρόμο προς Βαρβαριάδα Αγράφων, κάτω από άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βγήκε εκτός δρόμου πέφτοντας από ύψος 15 περίπου μέτρων σε παρόχθια περιοχή ποταμού. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί μαζί με το ΕΚΑΒ διαπιστώθηκε ότι είχε τραυματιστεί θανάσιμα.

Προανάκριση για την αιτία του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγράφων