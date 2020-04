Φθιώτιδα

Καρέ –καρέ η κλοπή σε παιδότοπο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η κάμερα ασφαλείας του καταστήματος κατέγραψε τον άνδρα που το διέρρηξε.

Ένας άνδρας διέρρηξε παιδότοπο στη Λαμία, με σκοπό να τον ληστέψει.

Η κλοπή έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Ο δράστης παραβίασε την πόρτα της καφετέριας, που είναι στο χώρο και πήγε κατευθείαν στην ταμειακή, για χρήματα.

Η ταμειακή προφανώς ήταν άδεια μετά από ένα μήνα που είναι κλειστή η επιχείρηση.

Ο διαρρήκτης όμως, πήγε σε γραφείο από όπου και άρπαξε τελικά έναν φορητό υπολογιστή.

Πηγή: lamiareport.gr