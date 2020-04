Θεσσαλονίκη

Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία σε ταχυφαγείο

Μεταξύ των δραστών είναι και τρεις έγκλειστοι σε φυλακές της χώρας, όπου κρατούνται για άλλες υποθέσεις.

Εννέα άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δράστες ένοπλης ληστείας που διαπράχθηκε τον Ιούνιο του 2017 σε υποκατάστημα αλυσίδας ταχυφαγείων στην ανατολική Θεσσαλονίκη, απ' όπου οι δράστες αφαίρεσαν από χρηματοκιβώτιο το ποσό των 3.000 ευρώ. Μεταξύ αυτών είναι και τρεις έγκλειστοι σε φυλακές της χώρας, όπου κρατούνται για άλλες υποθέσεις.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οι δράστες μπήκαν στην επιχείρηση-«στόχο», σπάζοντας με βαριοπούλα την κεντρική είσοδο, ενώ στη συνέχεια διέρρηξαν εσωτερική πόρτα γραφείου, όπου με την απειλή μονόκαννης καραμπίνας υποχρέωσαν τον προσωρινά υπεύθυνο να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο.

Με τη «λεία» ανά χείρας επέστρεψαν στα δύο οχήματα που χρησιμοποίησαν ως μέσα μεταφοράς και παρά την αστυνομική καταδίωξη που ακολούθησε κατάφεραν να διαφύγουν προς την περιοχή του Ευόσμου, δυτικά της Θεσσαλονίκης, όπου, κατόπιν σχετικής υπόδειξης γυναίκας συνεργού τους, κρύφτηκαν σε πάρκινγκ πολυκατοικίας, όπου εκείνη διαμένει. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους θα αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.