Προφυλακίστηκε ο άνδρας που έκαψε ζωντανό τον πατέρα του

Την κράτησή του μέχρι να διενεργηθεί ψυχιατρική εξέταση αποφάσισαν οι ανακριτικές αρχές για τον 45χρονο δράστη. Τι είπε ο συνήγορός του.

Στην 5η Ειδική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογήθηκε σήμερα ο 45χρονος ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του πατέρα του. Οι ανακριτικές αρχές αποφάσισαν την κράτησή του μέχρι να διενεργηθεί ψυχιατρική εξέταση.

Την Κυριακή του Πάσχα ο 45χρονος έριξε εύφλεκτο υλικό στον 85χρονο πατέρα του, του έβαλε φωτιά και τράπηκε σε φυγή. Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη σε εξοχική κατοικία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του δράστη, ο δραστης δεν είχε αντίληψη για το τι εκανε καθως αντιμετωπιζει ψυχολογικά προβλήματα. Οπως είπε, η μητέρα του και ο αδερφος του, ειναι στο πλευρό του ενώ προθυμοποιηθηκαν να βάλουν και ιδιώτη ψυχίατρο για να τον εξετάσει για μια δεύτερη γνώμη.

Ο 45χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος σε άνθρωπος.