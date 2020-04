Ηράκλειο

Αεροδιακομιδή ασθενή με κάψουλα αρνητικής πίεσης (βίντεο)

Με την ειδική κάψουλα αρνητικής πίεσης του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε από την Κρήτη στην Αθήνα ένας ασθενής.

Η αεροδιακομιδή ενός ασθενούς με φυματίωση από την Κρήτη στην Αθήνα καταγράφηκε σε φωτογραφίες και βίντεο.

Ο 39χονος μεταφέρθηκε με C-130 μέσα στην ειδική κάψουλα αρνητικής πίεσης του ΕΚΑΒ, η οποία χρησιμοποιείται και για τη μεταφορά ασθενών με κορονοϊό.

Ο ασθενής, από τη Γεωργία που διαμένει στα Χανιά, διαγνώστηκε με πολυανθεκτική φυματίωση και αρχικά πήγε στο Νοσοκομείο Χανίων και έπειτα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Εκεί οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας και το C-130 έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σωτηρία, όπου θα νοσηλευτεί σε ειδική μονάδα.

