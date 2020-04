Λάρισα

Νέα Σμύρνη: νέο κρούσμα και αντιδράσεις από κατοίκους

Η ανακοίνωση του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιά για παράταση των μέτρων σε τμήμα της συνοικίας προκάλεσε αντιδράσεις.

Σε μερική άρση της καραντίνας στην περιοχή της νέας Σμύρνης στη Λάρισα, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Το μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού βγήκε από την αυστηρή επιτήρηση, εκεί όπου είχαν εντοπιστεί όμως τα περισσότερα κρούσματα τα μέτρα θα ισχύσουν για ακόμα μία εβδομάδα.

Στο άκουσμα της απόφασης υπήρξαν αντιδράσεις από τους κατοίκους. Κάποιοι από αυτούς έκοψαν τις κορδέλες και βγήκαν στο δρόμο, ενώ τα πνεύματα ηρέμησαν όταν στην περιοχή έφτασε ο Δήμαρχος και καθησύχασε τους κατοίκους.

"Ηταν δεκατέσσερις δύσκολες ημέρες για τους κατοίκους του συνοικισμού της νέας Σμύρνης στη Λάρισα. Αποκομμένοι από την υπόλοιπη πόλη, κλεισμένοι στα σπίτια τους, περιμεναν υπομονετικά να κυλήσουν τα 24ωρα, να λήξει η καραντίνα στην περιοχή τους και να μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητα τους" τόνισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Καλογιάννης.

Από την πρώτη στιγμή είχαν βρεθεί κοντά τους, τόσο ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιοδρας, όσο και ο υπουργός Πολιτικής προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ πλάι τους αυτές τις δύο εβδομάδες ηταν και ο Δήμος, που συντονιζε τη διανομή τροφίμων, αλλά και εθελοντές, που φρόντιζαν να μην τους λείψει τίποτα.

Ένα νέο κρούσμα στην περιοχή της Νέας Σμύρνης έρχεται, την ίδια ώρα, να θέσει σε προβληματισμό τις Αρχές. Το νέο κρούσμα εντοπίστηκε σήμερα στην περιοχή που παραμένει σε καραντίνα έως τις 30 Απριλίου. Πρόκειται για γυναίκα Ρομά από την οποία δεν είχε γίνει δειγματοληψία. Η γυναίκα εμφάνισε συμπτώματα και πήγε οικειοθελώς για τεστ.