Ροδόπη

Ροδόπη: Μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση

Άμεση η κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, στην περιοχή Πέραμα του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών του Νομού Ροδόπης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επί τόπου έσπευσαν 39 πυροσβέστες με 15 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και δύο μηχανήματα έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για τη διάνοιξη διόδων, καθώς υπάρχουν σημεία δυσπρόσιτα.

Στην περιοχή, μέχρι στιγμής, δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ το δάσος δρυός και μαύρης πεύκης που καίγεται, δεν είναι πλησίον κατοικημένης περιοχής.

