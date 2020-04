Καστοριά

Μεσοποταμία: Κάτοικοι περιγράφουν στον ΑΝΤ1 πώς βίωσαν την καραντίνα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μετά από 24 ημέρες, έγινε άρση των αυστηρότατων περιοριστικών μέτρων σε έξι χωριά της Καστοριάς.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Έχασαν δικούς τους ανθρώπους, έμειναν για 24 μέρες στο σπίτι. Οι κάτοικοι της Μεσοποταμίας Καστοριάς βγήκαν νικητές και εύχονται να μην ζήσει κανείς αυτό που έζησαν οι ίδιοι.

Η Τάνια Μπαντή έχει κρεοπωλείο στο χωριό. Όλες αυτές τις μέρες πήγαινε στα σπίτια προϊόντα από το μαγαζί της. Έλεγε σε όσους ήταν κλεισμένοι στο σπίτι μια καλημέρα. Τους παρηγορούσε…

Η Μεσοποταμία Καστοριάς μέτρησε τρεις νεκρούς από τον από τον κορονοϊό. Οι 5.500 κάτοικοι των έξι χωριών της δημοτικής κοινότητας Μεσοποταμίας τήρησαν ευλαβικά τα μέτρα και τις τελευταίες ημέρες δεν βρέθηκε κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Η περιοχή της Καστοριάς ατενίζει πλέον το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς τις τελευταίες δέκα μέρες δόθηκαν προς εξέταση 197 δείγματα τα οποία βγήκαν όλα αρνητικά.