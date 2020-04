Κιλκίς

Παιονία: Η Minnie “έβγαλε λαβράκι” (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια επιτυχία για τον αστυνομικό σκύλο, στο πλαίσιο της δίωξης του εμπορίου ναρκωτικών.

Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Γραφείου Ασφαλείας του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, ημεδαπός άνδρας, για καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο ημεδαπός άνδρας και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών («Minnie»), εντοπίστηκαν 2 ειδικά διαμορφωμένοι χώροι υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Στους χώρους του σπιτιού συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

42 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 1 μέτρου,

156 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

εξοπλισμός για την υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης (λαμπτήρες, μετασχηματιστές ρεύματος , χρονοδιακόπτες κ.α.).

Ο συλληφθείς ειναι πλέον αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.