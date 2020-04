Φθιώτιδα

Ηλικιωμένος παρέσυρε με όχημα και σκότωσε την σύζυγό του

Τραγικός θάνατος για την άτυχη γυναίκα. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά η αστυνομία.

(εικόνα αρχείου)

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο χωριό Ξηρόκαμπος του Δήμου Μετεώρων.



Σύμφωνα με το tameteora.gr, κάτω από αδιευκρίνηστες συνθήκες ένας ηλικιωμένος παρέσυρε με το όχημα του (κατά πληροφορίες γεωργικός ελκυστήρας) και τραυμάτισε θανάσιμα την σύζυγό του.



Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Καλαμπάκας και παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας.